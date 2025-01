Latvijas labākais dankeris pauž pārliecību, ka “slam-dunk” konkursā varētu uzvarēt Lebronu Džeimsu

Savukārt “Zeļļu” vadība, prezidents Edgars Buļs un ģenerālmenedžeris Artūrs Šēnhofs, plašāk skaidroja līdera Džastina Makoja došanos peļņā uz Izraēlu. “Tas nebija nekas negaidīts, taču viss notika strauji. Kad pēc spēles pret Tallinas “Kalev” gāju gulēt, viņš vēl bija “Zeļļu” spēlētājs, bet no rīta jau vairs nebija.” Kā norādīja Šēnhofs, tad jau pirms sezonas Makojs piesaistīts ar domu, ka viņš sevi šajā līmenī pierādīs un ar decembri pametīs komandas rindas. Par viņu interese bijusi no tādām valstīm kā Lietuvas, Izraēlas un Turcijas, bet decembra ievadā no vairākiem piedāvājumiem viņš atteicies. “Zeļļi” par Makoja došanos prom no Izraēlas kluba Beerševas “Hapoel” iekasējusi nelielu izpirkuma maksu, to gan raidījumā nekonkretizējot.