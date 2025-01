“Mums ir izcili atlēti!” Trīs Zvaigžņu balvas priekšvakarā LOK prezidents atskatās uz padarīto un ieskicē nākamos darbus

2024. gadā nav trūcis arī izaicinājumu. “Esam agri zaudējuši ļoti spilgtus atlētus. Notikušas gan labas, gan varbūt ne tik labas lietas,” akcentē Raimonds Lazdiņš. Tiešāk atbildot par to, ar kādiem izaicinājumiem bijis jāsastopas, viņš min divus. “Lielais nodokļu paaugstinājums olimpiskajam centram bija kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Divu mēnešu laikā gan ar šo izaicinājumu veiksmīgi tikām galā. Savukārt mums kā sporta sabiedrībai izdevās parādīt, ka Milānas spēles mums ir svarīgas, bet tehniskā programma ir visa tā pamatā. Jau pagājušajā gadā izdevās atrisināt daļu no vajadzīgā finansējuma, kas arī ir labs kopā paveikts darbs.”