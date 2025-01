Vadošā Anglijas Premjerlīgas kluba futbolistu apsūdz vairāku sieviešu izvarošanā, viņš vainu noliedz

“Visa lieta ir nodota prokuratūrai. Tās sievietes, kuras pie mums vērsušās ar iesniegumiem, turpina saņemt mūsu atbalstu,” teikts policijas paziņojumā. Viena no sievietēm atklājusi, ka vēlējusies izdarīt pašnāvību, jo pēc viņas ziņojuma gan futbolista klubs, gan Anglijas Futbola asociācija nav veikusi kādas darbības pret sportistu. “Nevēlējos turpināt eksistēt pasaulē, kurā ikkatru brīdi man tiek atgādināts, ka ir iespējams ignorēt izvarošanas gadījumu, ja vien esi ļoti talantīgs cilvēks.” Kāda cita sieviete teikusi, ka nebūtu vērsusies policijā, ja vien no kluba un Anglijas Futbola asociācijas nesekotu kādi soda mēri pret šo futbolistu. BBC materiālā atklāts, ka seksuālā uzmākšanās Premjerlīgas klubu futbolistu un pat vadības apcirkņos ir izplatīta prakse, jo kopš 2020. gada notikušas izmeklēšanas, kurās iesaistītas personas no veseliem septiņiem čempionāta klubiem.