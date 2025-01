Leģendārais Patriks Kluiverts kļuvis par Indonēzijas futbola izlases galveno treneri

Kluiverts kā asistents trenera karjeru sāka 2008. gadā, strādājot vairākos Nīderlandes un Austrālijas klubos, no 2012. līdz 2014. gadam viņš bija trenera palīgs Nīderlandes izlasē, bet nākamos divus gadus vadīja Kirasao izlasi. No 2016. līdz 2017. gadam Kluiverts pildīja Parīzes "Saint-Germain" direktora pienākumus, bet no 2018. līdz 2019. gadam bija tautieša Klarensa Zēdorfa asistents Kamerūnas izlasē. No 2019. līdz 2021. gadam Kluiverts vadīja "Barcelona" jaunatnes akadēmiju, tad īsu brīdi bija Kirasao izlases galvenā trenera pienākumu izpildītājs, bet 2023. gadā bija galvenais treneris Turcijas klubā Adanas "Demirspor".