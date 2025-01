"Sporta Avīzes" gada sportista aptaujā Skujiņš apsteidz pat Porziņģi

No 50 aptaujātajiem ekspertiem Skujiņš pirmajā vietā tika ierindots 15,5 reizes, bet Porziņģis - 24 reizes. Tomēr sešiniekā Skujiņš tika iekļauts 45,5 reizes, savukārt Porziņģis - 38 reizes. Ar to izrādījās pietiekami, lai noslēgumā carnikavietis finišētu augstāk, liepājnieku apsteidzot par 8,5 punktiem (viena pirmā vieta dod septiņus punktus). Individuālie sportisti aptaujā nebija uzvarējuši kopš 2020. gada, kad pēdējais to paveica bokseris Mairis Briedis. Pēdējos trīs gados labākās bijušas komandas - 3x3 basketbolisti, kā arī Latvijas vīriešu basketbola un hokeja izlases.