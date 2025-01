U-20 pasaules čempionāta statistika: Feldbergs un Mateiko starp labākajiem, Latvija piektā apmeklētākā komanda

Latvijas U-20 izlase turnīra noslēdza ar septīto vietu vārtu gūšanas efektivitātē (8,62%, 10 gūti vārti no 116 metieniem). Labākā efektivitāte bijusi bronzas medaļniecei Čehijai (33 vārti no 213 metieniem – 15,49%), kam seko ASV (37 vārti no 254 metieniem – 14,57%) un no augstākās divīzijas izkritusī Kazahstāna (11 vārti no 94 metieniem – 11,70 %). Latvijai gan bijis otrs sliktākais vairākums – realizēti divi no 16 vairākumiem, kas dod 12,5%. Sliktāk šajā elementā klājies tikai Kazahstānai (1 realizēts no 12 – 8,33%). Turnīru ar labāko viena hokejista pārsvara izmantošanu var lepoties čempione ASV (deviņi vārti 25 vairākumos – 36%). Ar ielaistiem vārtiem septiņos no 14 mazākumiem Arta Ābola trenētā komanda bijusi sliktākā šajā komponentē. Otrs sliktākais turnīra mazākums bijis Zviedrijai – ielaisti deviņi vārti 22 gadījumos (59,09%). Savukārt kā labākā mazākuma komanda turnīru noslēdza gandrīz izkritusī Vācija, kura vārtus ielaida tikai vienā šādā gadījumā (94,12%).