NBA Visu zvaigžņu spēles balsojuma vadībā pagaidām eiropieši

Aizsargu pozīcijās Rietumos labākais ar 1 053 683 balsīm ir Šejs Gildžess-Aleksandrs no Oklahomasitijas "Thunder". Viņš apsteidz Dalasas "Mavericks" aizsargu Luku Dončiču ar 870 071 balsi un Stefenu Kariju no Goldensteitas "Warriors", kurš ir sakrājis 810 357 balsis. Ceturtais ir "Mavericks" spēlētājs Kairijs Ērvings, bet piektais - Minesotas "Timberwolves" pārstāvis Entonijs Edvardss. Austrumu konferencē aizsargu vērtējumā vadībā ar 947 444 balsīm ir 23 gadus vecais Šarlotas "Hornets" aizsargs Lamelo Bols. Viņam ar 718 084 balsīm seko Klīvlendas "Cavaliers" pārstāvis Donovans Mičels, bet trešais ar 704 914 balsīm - Damians Lilards no Milvoki "Bucks".