Artis Ābols par būšanu uz hokeja lielākās skatuves un Latvijas izlases pozitīvo nākotni

Latvijas U-20 izlase augstākajā divīzijā Arta Ābola vadībā spēlē jau ceturto sezonu pēc kārtas un divās no iepriekšējām trim reizēm divreiz spējusi sasniegt ceturtdaļfinālu. Tomēr šoreiz mūsu puišu uzdevums būs ļoti grūts, jo komandas sastāvs ir gados ļoti jauns. Šogad pasaules čempionātā var piedalīties 2005. gada dzimušie un jaunāki spēlētāji, tomēr Latvijas izlasē vien 11 no 25 hokejistiem dzimuši 2005. gadā, kamēr trīs pat 2008. gadā jeb šajā turnīrā varēs piedalīties vēl trīs reizes.



“Ziemeļamerikā potenciālajiem nākotnes Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem tiek pievērsta liela uzmanība, par viņiem runā. Tur ir pilnas halles, ažiotāža, mediju klātbūtne, turklāt mums šoreiz pirmās divas spēles gaidāmas ar abām Ziemeļamerikas komandām. Tajā brīdī tā būs galvenā hokeja skatuve pasaulē,” pirms turnīra stāstīja Ābols.



Latvijas izlase pirmajā spēlē 28. decembra agrā rītā, 02:30 pēc Latvijas laika arēnā, kur ikdienā mājas spēles aizvada Otavas “Senators” komanda, tiksie ar mājinieci Kanādu, bet 22.30 sacentīsies arī ar spēcīgo ASV, kam 30. decembrī plkst. 22.30 sekos, visticamāk, galvenā spēle pret Vāciju, kamēr 31. decembrī plkst. 21.30 jātiekas ar Somiju.



Arī pirms gada Latvijai galvenā spēle par iekļūšanu ceturtdaļfinālā un vietas saglabāšanu augstākajā divīzijā bija pret Vāciju. Pateicoties iepriekšējiem rezultātiem, Latvija vairs nav viszemāk izliktā komanda apakšgrupā, tāpēc beidzot esam tikuši pie parocīgāka kalendāra un duelis ar Vāciju notiks pēc brīvdienas, kamēr pretiniekiem pret mums būs otrā spēle divās dienās.



“Pērn pirms Vācijas spēles atradāmies neapskaužamā situācijā. Kaut gan visu laiku bijām kladzinājuši, ka ļoti svarīga ir aizsardzība, pēc trim spēlēm mūsu vārtu attiecība bija 0:20. To pašu, ka spēles mums sākas no aizsardzības, teikšu arī šogad,” stāsta Latvijas U-20 izlases treneris. “Pērn šīs pirmās cīņas, it sevišķi pret Zviedriju, bija daudz saturīgākas, nekā liecināja rezultāts, bet fakts par 0:20 bija fakts. Neraugoties uz to, spējām nākamajā dienā nospēlēt labi. Es lielu uzmanību grafikam nepievēršu, jo nevaru to iespaidot. Teorētiski gan vienmēr ir labāk spēlēt pēc brīvdienas nekā pēc smagas spēles iepriekšējā dienā. Cīnījies, zaudēji, un tagad uzreiz priekšā ļoti svarīga spēle. Tomēr, kā klāsies, to parādīs tikai laiks.”



Vācijas U-20 izlasei pasaules čempionātā gan nepalīdzēs potenciālais līderis Kevins Bikers, kuru Detroitas “Red Wings” ir izvēlējusies NHL draftā un viņš otro sezonu stabili spēlē Vācijas čempionātā.



Ar Arti Ābolu intervijā runājām arī par daudzām citām tēmām. Treneris ir optimistiski noskaņots par Latvijas pieaugušo tuvāko nākotni. “Jau pāris gadu saku, ka tuvākajā nākotnē mums nevajadzētu būt raizēm par rezultātu, un gribētu domāt, ka tieši šī iemesla dēļ mēs varētu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tikt regulārāk, nekā tas izdevies līdz šim. Izlases kodolu veido 1995.–1998. gadā dzimuši spēlētāji, kuri šobrīd ir vecumā nedaudz zem 30 gadiem – vēl pietiekoši jauni, tajā pašā laikā jau ar pieredzi, un praktiski visi spēlē labos klubos un labās līgās. Galvenais, lai viņi ir veseli, ar vēlmi spēlēt, atbrauc uz izlasi un izdara to laikus. Viņi gan nav 25, kas nepieciešams, lai izveidotu pilnu sastāvu, bet ap 14. Tomēr kopumā iezīmes ir pozitīvas. ASV studentu līgā NCAA, kur ir ļoti labs līmenis, šogad atrodas 18 mūsējo. Loks kļūst plašāks, nav kā manas spēlētāja karjeras laikā, kad gadu no gada pirms čempionāta trīs maiņas bija skaidri zināmas, jautājums varbūt bija vien par trim cilvēkiem ceturtajā maiņā,” uzskata pieredzējušais speciālists.



