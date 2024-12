Latvijas futbola izlase gadu noslēgs kā 140. spēcīgākā pasaulē

Jau ziņots, ka Latvijas izlase Nāciju līgas C divīzijas C4 grupā ierindojās ceturtajā pozīcijā un par vietas saglabāšanu C divīzijā nākamā gada martā spēkosies ar Gibraltāru, kas FIFA rangā atrodas 196. vietā. Savukārt no Latvijas izlases pretiniecēm 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā, kas sāksies nākamā gada martā, visaugstāk rangā ir Anglija, kas FIFA rangā atrodas ceturtajā vietā, Serbija ieņem 32. vietu, Albānija ir 65. pozīcijā, bet Andora ierindojas 171. vietā.