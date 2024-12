Rolands Šmits sekmē varenu "Anadolu Efes" otro puslaiku un uzvaru Eirolīgas mačā

"Anadolu Efes" ar 89:67 (14:25, 22:17, 23:15, 30:10) apspēlēja Belgradas "Crvena zvezda". Šmits laukumā pavadīja 18 minūtes un 15 sekundes, realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, viena piezīme, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums pretiniekam un efektivitātes koeficients 12. Rezultatīvāki par Šmitu mājinieku rindās ar 17 punktiem bija Elaidža Braients un Dans Oturu, kuru kontā arī attiecīgi septiņas un sešas atlēkušās bumbas, un Erdžans Osmani ar 13 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām. Viesiem 15 punktus guva Filips Petruševs.

Tikmēr "Virtus" ar 77:87 (17:29, 29:14, 10:21, 21:23) piekāpās Grieķijas klubam Pirejas "Olympiacos". Gražulis 12 minūtēs un 30 sekundēs laukumā guva divus punktus, realizējot abus soda metienus, bet netrāpot grozā vienu divpunktu un divus trīspunktu metienus. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četras piezīmes, izprovocēts pārkāpums pretiniekam un efektivitātes koeficients -1. Rezultatīvākais "Virtus" komandā ar 20 punktiem bija Marko Belinelli, bet 15 punktus guva Metjū Morgans. Gražulis varēja tikt pie krietni lielākas lomas nekā ierasts, jo šajā mačā Boloņas komandai nevarēja palīdzēt vienības vadošais spēka uzbrucējs Tornike Šengelija, tomēr sapelnītās piezīmes neļāva latvietim tikt pie krietni lielāka spēles laika.