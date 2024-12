Bijušo Kanoe federācijas viceprezidentu un viņa dēlu notiesā par līdzekļu piesavināšanos

Pirmās instances tiesa Raivo Aglenieku atzina par vainīgu apsūdzībās, ka viņš, būdams Bērnu un jauniešu sporta skolas "Rīdzene" direktora pienākumu izpildītājs, daudzkārt veicis dienesta viltojumus, bet viņa dēls, kurš šajā pašā sporta skolā strādā par treneri, piesavinājies audzēkņiem paredzētos finanšu līdzekļus. Saskaņā ar apsūdzību 2018. un 2019. gadā treneris Raivo Aglenieks savā bankas kontā no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta četros maksājumos saņēmis kopumā 3127 eiro, kas bija paredzēti viņa audzēkņiem kā dienas nauda par laiku, kad viņi piedalījās mācību treniņos. Viņš piesavinājies arī naudu, kas viņa kontā ienāca no LKF kā komandējuma nauda talantīgajiem sportistiem. No 2017. līdz 2019. gadam treneris saņēmis septiņus maksājumus 10 871 eiro apmērā.