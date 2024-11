“Rīgas Zeļļu” ģenerālmenedžeris Šēnhofs par kluba dibināšanu: “Klusībā pie sevis es domāju, ka tas taču fiziski nav iespējams”

“Rīgas Zeļļu” komandas ideja reālas aprises sāka iegūt vien pagājušā gada pirmajos mēnešos, bet jau gada vidū tās pārstāvjiem izdevās Latvijas Basketbola savienības valdi pārliecināt par projekta nopietnību un vienība tika iekļauta starp Latvijas-Igaunijas līgas dalībniecēm. Debijas sezonā, rādot veiksmīgu sniegumu, klubs sasniedza Latvijas Basketbola līgas finālsēriju.



“Ar pirmatnējo ideju man nebija nekāda sakara. Ne es tur piedalījos, ne to radīju. Edgars (komandas prezidents Buļs) mani vienā februāra dienā uzaicināja pusdienās, sacīdams, ka baigi nopietnā lieta,” tagad atceras Šēnhofs, kurš tolaik bija samērā nesen sācis aģenta darbu, kā arī vadīja Eiropas Jaunatnes basketbola līgu.



“Klusībā pie sevis es domāju, ka tas taču fiziski nav iespējams. Kaut kāds viens procents varbūtības, ka to var paveikt. No otras puses – ko es zaudēšu? Sliktākajā gadījumā trīs četrus mēnešus. Edgars pats iznesa visu smagāko vezuma daļu tieši finanšu piesaistīšanā. Man tas tobrīd šķita ļoti interesanti, taču, skatoties reāli, domāju, ka droši vien neizdosies,” savu skeptisko noskaņu nenoliedz Šēnhofs. “Man noteikti nebija ieplānots radikāli mainīt savu profesionālo virzienu, darbu aģentūrā un Eiropas Jaunatnes basketbola līgā. Man bija šitik (rāda virs galvas) pietiekami, ko darīt. Un tad, divas dienas pirms valdes sēdes, es sapratu, ka negribot... Nu nē, gribot, bet pašiem negaidot, mēs esam izdarījuši kaut ko tādu, ka man tūliņ vajadzēs pieņemt jau pavisam īstu lēmumu.”



“Ja īsumā, tad Edgars ir traks cilvēks. Jau iepriekš teicu, ka var gatavoties un plānot miljons lietu, bet svarīgākais ir vienkārši darīt. Var Edgaram visu ko aizrādīt vai piesieties, katram cilvēkam ir savi niķi, bet vienu viņam pārmest noteikti nevar – viņš ir darītājs,” par Buļu saka viņa ilggadējais cīņu biedrs. “Es jau nebiju vienīgais skeptiķis. Pusotru mēnesi pēc tām pusdienām aizgājām pie mana tēva un prezentējām savu ideju, uz ko viņš atbildēja: "Jūs esat galīgi slimi cilvēki! Tas nav iespējams! Vai jūs vispār sekojat līdzi ekonomiskajai situācijai? Vai jūs vispār saprotat, kas tas ir? Nu, pamēģiniet!" Esmu pārliecināts, ka vēl vismaz desmit cilvēku, ar kuriem runājām, vīpsnāja tieši tāpat, bet mēs vienkārši gājām, darījām un pretēji jebkādām prognozēm to panācām.”