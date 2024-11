Kāpēc valstij ir jātērē nauda kamaniņu sporta pētījumiem? Mārtiņš Rubenis sīki un smalki par niansēm pirms jaunās sezonas

Principā tiek plānoti vairāki standartizēti izmēri, kas ļautu savienot dažādās kamanu komponentes no dažādiem ražotājiem. Zinot, ka pie viena ražotāja esi nopircis ragus, bet pie cita slidas, tad varēsi zināt, ka šos ragus un slidas arī varēsi saskrūvēt kopā. Tieši tāpat to varēs uzlikt uz savām kamanām, kurām pēc standarta būs uztaisīti to tilti. Šīs izmaiņas, manuprāt, ir vairāk tendētas uz to, lai izpildītu Starptautiskās Olimpiskās komitejas prasību padarīt šo sporta veidu pieejamāku. Tā ir reakcija no Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas, kā šo SOK uzstādījumu realizēt dzīvē. Kopumā tas ir stāsts par pielāgošanos, bet ne par to, ka kaut kas būs kardināli jāmaina. Stāsts ir par to, lai kamanas padarītu salīdzinoši vienkāršākas konstrukciju ziņā, bet ne sliktākas funkcionāli. Un skaidrs, ja visi brauc ar līdzīgiem risinājumiem, tad vairāk parādās smalkās nianses un kļūst arī lielāka sportista ietekme uz rezultātu. Tajā brīdī, kad ir jāskrien līdz visām tehnoloģijām un jārok visos virzienos, tas izšķīdina gan uzmanību, gan līdzekļus. Varbūt ir pienācis laiks, kad tas vairs nav vajadzīgs.