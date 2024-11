Kreipāns šķetina: iedvesma no cigaretēm un ar ieroci laukumā. Kas jāzina par RFS pretiniekiem Saloniku PAOK?

Vienīgo punktu PAOK futbolisti izglāba spēlē savā laukumā ar Plzeņas “Viktoria” no Čehijas – bija 0:2, bet 84. minūtē un kompensācijas laika 3. minūtē tika gūti divi vārti un panākts 2:2 (viesi kopš 70. minūtes noraidījuma dēļ spēlēja mazākumā). Ar 1:3 viesos zaudēts Stambulas “Galatasaray”, kaut gan spēles gaita un viesu iespējas gūt vārtus (neizmantotās iespējas...) nebūt neliecina par mājinieku pārākumu snieguma ziņā, tad 0:1 mājās no Bukarestes FCSB un 0:2 viesos no “Manchester United”. Lieki teikt, ka Rīgā “Divgalvanie ērgļi” ir ieradušies tikai pēc uzvaras. Pēc pirmās uzvaras.