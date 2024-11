Pārspēles par B vai D līgu? Latvijas futbola izlasei nozīmīga spēle UEFA Nāciju līgā

“Man ir žēl spēlētāju, jo viņi bija pelnījuši vairāk par šādu rezultātu. To gan var attiecināt uz visu turnīru kopumā. Mēs aizvadījām labu spēli. Mūsu parādītais sniegums bija labs. Jā, spēlējām pret spēcīgu pretinieku, tomēr svarīgākais ir mūsu pašu sniegums,” pēc zaudējuma pret Ziemeļmaķedoniju Latvijas Futbola federācijā citēts galvenais treneris Nikolato. Spēles likme pret Armēniju ir augsta, un Latvijai der tikai uzvara. Neizšķirts un zaudējums ierindos to pēdējā vietā un nosūtīs uz pārspēlēm pret D līgas otro vietu ieguvējām par palikšanu C līgā. Nāciju līgas formāts paredz, ka no C līgas četrām pēdējo vietu ieguvējām divas vājākās automātiski izkrīt uz D līgu, bet divas ar visvairāk punktiem piedalās pārspēlēs. Latvijai pirms pēdējās kārtas ir visvairāk punktu no C līgā pēdējā vietā esošajām izlasēm – Lietuvai un Azerbaidžānai punktu nav, bet Luksemburgai ir divi. D līgas pirmajā grupā pagaidām ar pieciem punktiem līdere ir Gibraltārs, kam seko Sanmarīno (trīs punkti) un Lihtenšteina. D2 grupā otrajā vietā ierindosies vai nu Moldova, vai Malta, kas cīnās par uzvaru grupā.