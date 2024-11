VIDEO: Vembanjama iemet 50 punktus, bet rezultativitātes ziņā paliek Adetokunbo ēnā; "Cavaliers" turpina perfekto sezonu

Adetokunbo realizēja 21 no 34 metieniem no spēles, bija precīzs 16 no 17 soda metieniem, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas zem groziem un atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, palīdzot "Bucks" otrajā puslaikā atspēlēt 18 punktu deficītu. Vēl uzvarētāju rindās 29 punktus guva Brūks Lopess, bet ar 15+10 atlūkušajām bumbām izcēlās Taurīns Prinss. Viesus no zaudējuma neglāba Keida Kaningema 35 punkti, septiņas bumbas zem groziem un 11 rezultatīvas piespēles, bet 26+10 atlēkušās bumbas savā kontā ierakstīja Maliks Bīzlijs.