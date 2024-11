Pieredzējušais itāļu treneris Klaudio Ranjēri tuvu tam, lai atgrieztos futbolā

Pagājušajā nedēļas nogalē no Romas komandas galvenā trenera amata tika atbrīvots horvāts Ivans Juričs, kurš pārņēma kluba vadību tikai septembrī, pie komandas stūres aizvadot nepilnus divus mēnešus. Kā vēsta "Gazzetta Dello Sport", 73 gadus vecais Ranjēri otrdien kopā ar aģentu lidojis uz Londonu, lai tiktos ar kluba īpašniekiem. Tāpat Itālijas mediji ziņo, ka vienošanās jau ir panākta un tuvākajā laikā par to tiks paziņots. Iepriekš dažādos medijos ziņots par to, ka "Roma" interesējusies arī par bijušo Londonas "Chelsea" treneri Frenku Lampardu un Mančestras "United" speciālistu Eriku ten Hagu.