VIDEO: "Stars" un "Canadiens" iemet pa septiņiem vārtiem, Māršmentam piecu punktu spēle

Dalasieši viesos ar 7:1 (6:0, 0:1, 1:0) sagrāva Pitsburgas "Penguins", jau pirmajā periodā ar 12 metieniem gūstot sešus vārtus. Uzvarētāju rindās piecus (1+4) punktus sakrāja Meisons Māršments, 1+2 Meta Dušēna kontā, divus vārtus guva Miro Heiskanens, bet pa reizei precīzi bija Vaiats Džonstons, Tailers Segins un Logans Stankovens. Viesu vārtsargs Džeiks Otindžers atvairīja 20 no 21 mājinieku metiena, vienīgo reizi kapitulējot pēc Antonī Boviljē raidījuma otrās trešdaļas 16. minūtē. Mājinieku vārtos maču uzsāka Jūels Blumkvists, kurš tika galā ar pieciem no astoņiem metieniem, bet viņu 11. minūtē nomainījušais Alekss Nedeļkovičs atvairīja 28 no 32 metieniem.