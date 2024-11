Belgradas “Partizan” svinīgi godinājis Dāvi Bertānu; viņš pret bijušo komandu izvēlējies nespēlēt

Pirms spēles godināti tika veseli trīs “Dubai” basketbola spēlētāji, kuri iepriekš karjeru griezumā ir pārstāvējuši “Partizan” krāsas. Bez Danilo Andušiča un Nemaņas Dangubiča viens no viņiem bija arī latvietis Dāvis Bertāns. Viņš “Partizan” spēlēja no 2011./2012. gada līdz 2013./2014. gada sezonai. Savā pēdējā sezonā viņš arī bija produktīvākais, Serbijas čempionātā gūstot 15,5 punktus spēlē, Adrijas līgā 11,5 punktus, bet Eirolīgā – 12,5. Pēcāk Dāvis pārcēlās uz Vitorijas “Baskonia”, pēc kā viņa ceļi veda uz Nacionālo basketbola asociāciju (NBA). Visiem trim basketbolistiem tika pasniegti Belgradas “Partizan” krekli ar to numuriem un uzvārdiem uz muguras. “Partizan” ievietoto publikāciju sociālajā tīklā “Instagram” ar “patīk” novērtējis viens no Serbijas izlases līderiem Bogdans Bogdanovičs, kurš bija Bertāna komandas biedrs laikā, kad viņš spēlēja Serbijā.