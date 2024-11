Pirms UEFA Nāciju līgas spēlēm uz Francijas izlasi neizsauc lielāko zvaigzni Kilianu Mbapē

Starpsezonā Kilians Mbapē no Parīzes "Saint-Germain" pārcēlās uz Spānijas "La Liga" klubu Madrides "Real", taču sezonas sākums viņam jaunajā komandā nav bijis no vieglākajiem. Pašā ievadā viņš īsu brīdi izlaida savainojuma dēļ, kas savā ziņā kļuva par galveno iemeslu nespēlēšanai oktobra logā. Čempionu līgas četros mačos Mbapē iesitis vienus vārtus, bet "La Liga" desmit mačos sešus. Tas gan nav ļāvis klubam izcelties ar augstvērtīgiem rezultātiem - vietējā līgā tam ir deviņu punktu atstatums no līderes "Barcelona" (24 punkti pret 33), bet Čempionu līgā divas uzvaras un divi zaudējumi dod tikai 18. pozīciju.