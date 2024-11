“Šķīda glāzes un viens otru sita!” Kādā Rīgas bārā esot kārtīgi sakāvušies Briseles “Anderlecht” fani 

Viens no jautājumiem komentārā bija saistībā ar to, vai ieradās policija, uz ko lietotājs vārdā “actual_water8102”, kurš veica ierakstu, atbildēja daļēji noliedzoši. “Jutos slikti par to vienu apsargu bārā. Fakts, ka policija neieradās laicīgi, pierāda, ka Rīga nav radusi vai nav pelnījusi šādu uzvedību.” Jauns.lv vērsās Rīgas pašvaldības policijā ar jautājumu, vai ir saņemts izsaukums uz kādu bāru par kautiņu, uz ko vismaz Centra pārvalde šobrīd atbildēja noliedzoši. Dienu pirms spēles Rīgas pašvaldības policija nāca klajā ar jaunumiem, ka uz RFS spēli pret “Anderlecht” būs piesaistīti papildus policijas resursi.