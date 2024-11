Valērijs Meladze pārtrauc klusēšanu sociālajos tīklos un plāno 60 gadu jubileju atzīmēt Rīgā

Tikmēr Krievijas Federālais drošības un pretkorupcijas vadītājs Vitālijs Borodins norādījis, ka "Meladze nav paudis skaidru nostāju par Ukrainas jautājumu, līdz ar to tiek izmeklēts, cik 'godīgs' ir viņa un viņa brāļa bizness un vai Meladzes nav sniegušas finansiālu atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem." "Viņi pagrieza muguru valstij. Pēc [koncerta Dubaijā] no viņiem nesekoja atvainošanās, līdz ar to mēs viņus abus uzraugām, un principā neviens vairs Krievijā nesadarbojas ar šovbiznesa brāļiem," norāda Borodins.