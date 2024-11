Mārtiņš Gulbis skaidro pārslēgšanos no vīriešu uz sieviešu basketbolu

Gulbis no šīs sezonas ir arī Latvijas vadošās vīriešu basketbola komandas "VEF Rīga" galvenais treneris. Vienlaikus darbs vīriešu un sieviešu basketbolā gan viņam nesagādājot problēmas, atzina treneris. "Gatavojos no treniņa uz treniņu, nedomājot par to, vai darbs ir ar vīriešu vai sieviešu komandu. Man šķiet, ka esam pietiekami labi pastrādājuši vasarā, vienīgi jāatgādina pamatlietas. Teiktu, ka basketbolistes pat labāk uztver informāciju," secināja Gulbis. "Daudzām ir pietiekami labas lomas komandās. Salīdzinot ar situāciju pirms gada, esam labākā situācijā, kas attiecas uz spēlētāju sniegumu klubos," turpināja treneris.