Vai vācu laiki atnesīs titulu? Anglijas futbola izlasei atrasts jauns galvenais treneris

Kopš došanās prom no Londonas “Chelsea” Tuhels mērķējis atgriezties Anglijā. 2024. gada vasarā viņš veica neformālas sarunas par Mančestras “United” trenera grožu pārņemšanu, taču šīs pārrunas nerezultējās darījuma panākšanā. Tuhels kļuvis vien par trešo ārzemnieku, kurš trenēs Anglijas futbola izlase, no kuras allaž lielākajos turnīros gaida tikai vienu – titulu. No 2001. līdz 2006. gadam vīriešu izlasē bija zviedru laiki, jo par galveno treneri apstiprināja Svenu Jēranu Ēriksenu. Viņa vadībā 2002. gada Pasaules kausā ceturtdaļfinālā ar 1:2 tā piekāpās nākamajai čempionei Brazīlijai, bet 2004. gada Eiropas čempionātā angļi ceturtdaļfinālā pēcspēles sitienos piekāpās Portugālei, kam vēlreiz piekāpās tajā pašā turnīra fāzē 2006. gada Pasaules kausā.