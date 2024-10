Spēle pret grupas favorīti: Latvijas futbola izlasei ciets rieksts Ziemeļmaķedonijas izskatā

Seši punkti jeb uzvara gan pār Latviju, gan Armēniju varētu tuvināt Ziemeļmaķedoniju pirmajai vietai C4 grupā un iekļūšanai B līgā. To labi saprot viens no izlases futbolistiem Dāvids Babunskis, kurš sniedzis interviju Ziemeļmaķedonijas Futbola federācijai. “Esam uzskatīti kā šīs grupas favorīti, taču nedrīkstam krist eiforijā. Mums ir jāizmanto sava iespēja. Tas nebūs viegli, it sevišķi tāpēc, ka spēles notiks izbraukumā. Nav pārāk daudz laika, lai sagatavotos spēlēm, tāpēc daudz laika veltām analīzei, kas ļautu vairāk saprast pretinieku vājās vietas. Izmantosim visas savas iespējas, lai šajās spēlēs izcīnītu sešus punktus.”