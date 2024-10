"Man patīk ekstrēmas izjūtas!" - paralimpiskā zvaigzne Rihards Snikus par uzaugšanu pie vecvecākiem, zelta medaļām un sapņiem

Mana pirmā trenere Olga Šellere, pie kuras notrenējos vismaz 12 gadus, kuru laikā ietilpst arī pats sākums reitterapijai, saskatīja, ka es spēju ko vairāk, nekā tikai pats sevis dēļ ar to visu nodarboties. Pirmās sacensības paralimpiskajā iejādē Latvijā notika 2008. gadā – iepriekš nekas tāds nebija rīkots. Startēju ar treneres Šelleres zirgiem, iegūstot pirmo vietu. Neilgi pēc tam sekoja brauciens uz Maskavu, kur atkal izcīnīju godalgotas vietas. Tā tas viss pamazām aizsākās arī profesionāli, pašam nedomājot, ka es uz tādu augstu mērķi tēmētu. Ļoti liels pluss bija tas, ka zirgi un stallis ir 10–15 minūšu brauciena attālumā ar velosipēdu no manām mājām, un es gandrīz katru otro dienu braucu trenēties. Treniņi nebija tikai profesionālajam sportam, bet arī man pašam – kad es varēju darīt to, kas man pašam patīk, piemēram, lēkšot, lēkt pāri šķēršļiem (mans rekords: metrs un 10 centimetri). Gājām arī pastaigās. Tā, lai katrs treniņš ir interesants un nav viens un tas pats. Jo man pašam ir ļoti svarīgi, lai nav vienveidības un neveidojas rutīna. Tāpēc arī es spēlēju ballītēs mūziku, kur varu izlikt visas savas emocijas, un tad ir tāda kā jauna elpa atkal darīt to, kas ir iesākts.