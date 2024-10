“Ikaunieks spēlēja kā Benzemā!” un “Ja vien Osimens būtu pieejams!” Turcijas prese kritizē “Galatasaray” sniegumu Rīgā

“Mauro Ikardi šajā spēlē pat neiesvīda. Ja vien Viktors Osimens būtu pieejams,” ar zināma veida nožēlu izteicās Četins. Kluba vērtīgākais futbolists Osimens nespēlēja kājas savainojuma dēļ. ““Galatasaray” spēlēja ļoti lēnu futbolu. Varēja novērot, ka spēlētājiem trūkst koncentrēšanās, kas ik pa laikam notiek spēlēs pret šādiem pretiniekiem. “Galatasaray” centās RFS pārspēt ar uzbrukumiem no laukuma vidusdaļas, taču viņiem bija jāspēlē ātrāk, kā arī vairāk jāizmanto malas. Šis rezultāts ir apkaunojošs, kas var ietekmēt komandas morāli un motivāciju. Ja Osimens būtu pieejams, spēles iznākums būtu cits. Mauro Ikardi neizdarīja neko. Pēc 2:0 “Galatasaray” domāja, ka spēle jau ir beigusies, taču šāda līmeņa komandām nav jādod dzīvības iespējas, jo, ja tu to pieļauj, viņi to izmanto.”