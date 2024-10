Ar Balinski, Šilovu un Bļugeru starp favorītiem un iespējamiem debitantiem no Latvijas: sākas jaunā NHL sezona

Par jaunu izaicinājumu izšķīries Zemgus Girgensons. Pēc 11 gadiem Bufalo “Sabres” un netikšanas izslēgšanas spēlēs nevienā no sezonām Girgensons šajā starpsezonā lēma pamainīt apstākļus un pārcelties uz citu Austrumu konferences vienību – Tampabejas “Lightning”. Vēl nesen Tampabeja bija viena no vadošajām komandām līgā, kas trīs sezonas pēc kārtas spēlēja Stenlija kausa finālā, uzvarot divās no tām (2020. un 2021. gadā). Ar Tampabeju Zemgus noslēdzis trīs gadu līgumu un sagaidāms, ka viņš spēlēs trešajā vai ceturtajā virknējumā, savu vērtību pierādot aizsardzībā. Pirmssezonā viņš līdz šim izcēlies ar vienu rezultatīvu piespēli.