“Klusēt nav iespējams!” Lietuvā par rallija traģēdiju vērš uzmanību uz organizatoru kļūdām

Šī gan ir viena versija, turklāt tāda, ko izplata oficiālās autosporta personas no Lietuvas. Kas gan zināms par notikušo avāriju? Pirmkārt, tā notika ceturtā ātrumposma laikā, kas bija pilsētas posms pašā Utenā. Tā garums bija 2,04 kilometri, bet sākums no plkst. 19:30 – brīdī, kad saule jau ir norietējusi. Tāpat jāmin, ka trešais ātrumposms sākās ap plkst. 15:00, kas nozīmēja diezgan lielu laika starpību starp trešo un ceturto ātrumposmu. To izceļ viens no sacensību dalībniekiem, lietuvietis Artūrs Daunoravičs.