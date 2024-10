VEF pretinieki FIBA Čempionu līgā: divi bijušie turnīra čempioni un Izraēlas bronzas ieguvēja

Latvijas līdzjutējiem zināmākais AEK basketbolists ir lietuvietis Mindaugs Kuzminsks. Viņam Grieķijas klubā šī būs otrā sezona – pagājušajā lietuvietim vidēji 15,3 punkti Grieķijas čempionātā un 17,3 punkti Čempionu līgā. No leģionāriem izceļams Hanters Heils. 27 gadus vecais aizsargs pagājušajā sezonā bija cita grieķu kluba “Promitheas” līderis (16,8 punkti spēlē). No Vienotās līgas komandas “Parma” uz Grieķiju pārcēlies Sīdžejs Praiss (14,4 punkti spēlē), bet Andreja Gražuļa komandas biedrs “Trento” bija Prentiss Habss (11,2 punkti spēlē). Tikmēr no NBA uz Eiropu devies Reikvens Grejs. 2022./2023. gada sezonā viņam 16 punkti vienīgajā mačā Bruklinas “Nets” rindās, bet pagājušajā sezonā trīs mači Sanantonio “Spurs” sastāvā (7,7 punkti). Sagaidāms, ka tieši leģionāri būs galvenie draudi VEF aizsardzībai – klubu spēles paredzētas 29. oktobrī Rīgā un 13. novembrī Atēnās.