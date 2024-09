Latvietis Gatis Brencis atzīts par pasaulē labāko kokgāzēju

Izaicinājumu rada nosacījums, ka ir jāzāģē līdz stumbra pusei sākumā no apakšas, pēc tam no augšas, precīzi savienojot abas griezuma vietas. Punkti tiek piešķirti, izvērtējot ātrumu, precizitāti, ripas biezumu un darba atbilstību drošības standartiem. Gatis Brencis uzdevumu veica 24 sekundēs, sasniedzot teju maksimālo punktu skaitu, proti, iegūstot 197 punktus. Viņa tuvākais konkurents bija Igaunis Raivo Kivi, kas atpalika no Gata par vienu punktu, bet austruetus Mihaels Ramsbahers palika trešais ar 195 punktiem.