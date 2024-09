Atriebība turku gaumē! “Fenerbahce” paziņo, ka viņu basketbolisti izlasi vairs nepārstāvēs

“Pēc vakar vakarā aizvadītās draudzības spēles pret “Galatasaray” vispirms klasiski nosvinēju ar dūres žestu, bet, izjūtot līdzjutēju interesi, izdarīju kaut ko neplānotu. Veicot šo gājienu, es noteikti negribēju vērsties pret kādu no kopienām vai aizvainot kādu no tām. Es esmu treneris, kurš pie katras izdevības pauž cieņu “Fenerbahce” kopienai, taču esmu viens no viņu lielākajiem sāncenšiem laukumā. Es apzinos diskomfortu, ko mana vakardienas rīcība izraisīja “Fenerbahce” kopienā. Vēlos arī izteikt sirsnīgu nožēlu par radīto priekšstatu, tādā veidā kā es to negribēju. Es atvainojos visai “Fenerbahce” kopienai, kuru aizvainoju šī incidenta dēļ.”