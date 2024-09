Gribu spēlēt basketbolu: ceļvedis groza bumbas prasmju slīpēšanā

Vairāki vēlāk profesionāli spēlējoši basketbolisti ar šo sporta veidu sākuši nodarboties visai vēlu. Dažādu Latvijas Basketbola līgas klubu pārstāvis Jānis Pozņaks, kurš šobrīd spēlē pēc spēka otrajā līgā, basketbolam pievērsās vien 17 gadu vecumā. Pirms tam viņš bija izmēģinājis spēkus peldēšanā, handbolā un citos sporta veidos. Vien 16 gadu vecumā basketbolam pievērsās viens no šī brīža Latvijas izlases līderiem Andrejs Gražulis. Koknesē augušais basketbolists vispirms spēkus mēģināja vieglatlētikā soļošanā, lodes grūšanā, vesera mešanā un šķēpmešanā. Basketbola pamatus viņš apguva Ventspilī un pats pauž, ka vēlīnā specializācija iespējama garā auguma basketbolistiem, bet ne aizsargiem. Tas visdrīzāk skaidrojams ar to, ka saspēles vadītājiem un aizsargiem daudz jāspēlē ar bumbu, kamēr garajiem basketbolistiem lielākā cīņa ir groza tuvumā. Modernais basketbols gan liek tiem būt kustīgiem, prast mest no visām pozīcijām, un veiksmīgi spēlēt abos laukuma galos. To laika gaitā Gražulis labi iemācījies, tiekot līdz ULEB Eirolīgas līmenim.