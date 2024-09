RFS Latvijas futbola virslīgas mačā sagrauj "Daugavpili"

Triju minūšu laikā mājinieki panāca 2:0. 15.minūtē Mārtiņš Ķigurs no soda laukuma ar spēcīgu sitienu raidīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī, bet divas minūtes vēlāk no soda laukuma līnijas vārtu labajā augšējā stūrī bumbu raidīja Adams Marhijevs. 45.minūtē 3:0 pēc Ķigura piespēles pa zemi no labās laukuma malas ar sitienu no vārtsarga laukuma līnijas panāca Elvis Stuglis. Pēc Lukas Silagadzes izpildītā stūra sitiena no kreisās puses vārtus ar galvu no vārtsarga laukuma līnijas 4:0 panāca Mārcis Ošs. 90.minūtē viesi guva vienīgos vārtus, cīņā ar Armanu Galaju pie vārtu līnijas bumbu savos vārtos raidot Ošam 1:4.