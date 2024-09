“No Madeiras ielām līdz pasaules lielākajām skatuvēm” Ronaldu sasniedzis vēl vienu neticamu rekordu, šoreiz ne futbolā

Šo neticamo veikumu savos sociālo tīklu kontos atzīmējis arī pats Ronaldo, pateicoties saviem sekotājiem: "Mēs esam iegājuši vēsturē - 1 MILJARDS sekotāju! Tas ir kas vairāk nekā tikai skaitlis - tas ir apliecinājums mūsu kopīgajai aizrautībai, degsmei un mīlestībai pret spēli un ne tikai. No Madeiras ielām līdz pasaules lielākajām skatuvēm - es vienmēr esmu spēlējis savai ģimenei un jums, un tagad 1 miljards no mums ir kopā. Jūs esat bijuši kopā ar mani ik uz soļa, visos kāpumos un kritumos. Šis ceļojums ir mūsu ceļojums, un kopā mēs esam pierādījuši, ka nav robežu tam, ko mēs varam sasniegt. Paldies, ka ticat man, ka atbalstāt un esiet daļa no manas dzīves. Labākais vēl tikai priekšā, un mēs turpināsim virzīties uz priekšu, uzvarēt un kopā veidot vēsturi."