Eds Šīrans laupa Lietuvai futbola svētkus nacionālajā stadionā

Pie vainas sabojātajam zālājam ir nemākulīga attieksme pret to no koncertu rīkotāju puses. 3. un 4. augustā Kauņā notika divi britu popmūziķa Eda Šīrana koncerti, kuru apmeklēja aptuveni 80 000 cilvēku. Jau iepriekš tika runāts, ka koncerta vajadzībām zāliens tika apsegts vairāk nekā nedēļu, neļaujot to pienācīgi apkopt un ļaut tam elpot. Savukārt punktu futbola izlases plāniem Kauņā pielika viena no pēdējo gadu Lietuvas populārākajām mūziķēm Jessica Shy, kuras koncertu 30. augustā apmeklēja aptuveni 38 000 klausītāju.