Šilova gatavība un saspēles meklējumi: cik spēcīga Latvijas hokeja izlase būs olimpiskajā kvalifikācijā?

“Šeit ir trīs spēles četrās dienās. Šeit vismaz es no katras maiņas sagaidu rezultātu. Tas nozīmē to, ka šeit pieredze mazliet pārsver aktivitāti un jaunību. Mums nav tādas ceturtās maiņas. Negribu sadalīt pirmā vai ceturtā maiņa, jo man svarīgas ir visas. Tāpēc arī gaidu no katras maiņas, ka tā iemetīs. Ja atceramies iepriekšējo kvalifikācijas turnīru, izšķirošajā spēlē divus vārtus iemeta ceturtā maiņa.” Pirmās divas pārbaudes spēles nesušas secinājumu, ka joprojām valstsvienībā līdz galam nestrādā vairākums, uz ko Vītoliņš atbildēja, ka pie tā vēl tiks piestrādāts līdz turnīra sākumam.