Laika plānošanas brīnumbērns. Basketboliste un topošā ārste Katrīna Eva Millere

(Smejas.) Ceru, ka tā! Nākamajā sezonā man ir plāns turpināt spēlēt, ir arī piedāvājums, taču redzēs, kā sanāks visu apvienot. Dzirdēts, ka pirmais kurss nav diez ko vienkāršs. Es visu šo laiku tāpat eju pretī grūtībām, tāpēc mani tās nebiedē, domāju, ka visu var paspēt. Tas būs sarežģīti, bet šobrīd man negribas ne no kā atteikties. Es labi apzinos, ka abas šīs nodarbes ir liela daļa manas dzīves. Kļūt par mediķi ir mans sapnis, to es arī ļoti vēlos īstenot, taču sports man arī ir palīdzējis ļoti daudzās dzīves situācijās. Ja es nesportotu, īstenībā nezinu, kā tiktu visām grūtībām cauri. Es neesmu cilvēks, kurš var vairākas stundas no vietas darīt vienu un to pašu, man labāk patīk kādu pusstundiņu pasēdēt mierā, tad padarīt kaut ko citu. Basketbols izvēdina prātu un uzlabo manu emocionālo stāvokli, tāpēc no tā atteikties es arī nespētu.