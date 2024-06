Pasaules kausa konkūrā Latvija jau ir izcīnījusi piecas uzvaras

Maršruta ar 120 centimetrus augstiem šķēršļiem goda pjedestālu sadalīja Igaunijas un Somijas sportisti. Par uzvarētāju kļuva igaunis Madis Morna ar zirgu Kearney W. Igaunijas pārstāvji sestdien bija nepārspēti arī dienas augstākajā maršrutā, CSI1* ar 130/135 centimetrus augstiem šķēršļiem ar džokeri. Pirmo vietu izcīnīja Hanno Ellermans ar zirgu Quintano Gramina, iegūstot 65 gratifikācijas punktus 52,10 sekundēs. Otrajā vietā vēl viens Igaunijas duets Sjūzena Kaleta ar Hudson Hornet (65/53,00). Trešo vietu ieņēma jātnieks no Lietuvas Andriuss Petrovs ar Quarath Van Paebroek Z (65/54,50). Labākais rezultāts no Latvijas sportistiem šajā maršrutā Janai Zēbergai ar zirgu Self Lucky – 11.vieta (65/59,86).