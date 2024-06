Latvijas futbola izlase Baltijas kausa pusfinālā zaudē Lietuvai

Mača 16. minūtē pēc Roberta Savaļnieka piespēlēs Raimondam Krollim izdevās nogādāt bumbu lietuviešu vārtos, taču ātri vien tika fiksēta aizmugure un vārtu guvums netika ieskaitīts. Nepilnas piecas minūtes pēc otrā puslaika sākuma Lietuvas izvirzījās vadībā pēc tam, kad pēc Pauļus Golubicka piespēles no tuvas distances Latvijas vārtsargu Rihardu Matrevicu pārspēja Armands Kucis. Savukārt 71. minūtē Lietuvas pārsvaru dubultoja Artūrs Dolžņikovs, kuru nespēja apstādināt Renārs Varslavāns, lietuvietim ar spēcīgu sitienu raidot bumbu Latvijas vārtos. 80. minūtē Kaspars Dubra nopelnīja dzelteno kartīti par izklupienu no aizmugures pret pretinieku. Kompensācijas laika trešajā minūtē līdz pretinieku vārtiem izdevās aizkļūt Mārtiņam Ķiguram, taču viņa sitienu no asa leņķa atvairīja lietuviešu vārtsargs.