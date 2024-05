Atmaksa vai vēl viens varoņdarbs. Latvijas hokeja izlase lūkos vēlreiz pārsteigt Zviedriju

Latvijas izlasē pēc iepriekšējā čempionāta izlaišanas ir atgriezies vārtsargs Elvis Merzļikins. No tiem spēlētājiem, kuri pērn izcīnīja bronzas godalgas, ierindā ir palikuši 17, bet no šī gada papildinājumiem debijas čempionāts ir septiņiem - vārtsargam Ērikam Vītolam, aizsargam Markusam Komulam, kā ar uzbrucējiem Haraldam Eglem, Raivim Ansonam, Eduardam Tralmakam, Martinam Laviņam un Fēliksam Gavaram. No līdzi paņemtajiem spēlētājiem sākotnējā pieteikumā netika iekļauts Vītols, Laviņš un bronzas medaļas ieguvējs Arvils Bergmais, taču pirms sestdien gaidāmā mača sastāvam tika pieteikts Vītols un Bergmanis. Pirmās divas spēles pasaules junioru čempionātā nopelnītās diskvalifikācijas dēļ nācās izlaist uzbrucējam Danam Ločmelim.