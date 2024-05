Latvijas pretinieki slovāki uz pasaules čempionātu atveduši ļoti talantīgu sastāvu

Ar NHL pierakstu šajā sezonā Slovākijas izlasē būs arī aizsargs Martins Fehervārijs no Vašingtonas "Capitals", kā arī uzbrucēji Martins Pospišils no Kalgari "Flames" un Tomāšs Tatars no Sietlas "Kraken", kamēr aizsargs Peters Kohs (1 spēle), uzbrucēji Pavols Regenda (5 spēles) un Milošs Kelemens (10 spēles) pie teikšanas NHL tika ļoti fragmentāri.