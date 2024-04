Elvis Merzļikins neslēpj aizvainojumu: "Es ierodos mājās, bet nejūtos šeit laipni lūgts"

"Jūs varat mani kritizēt, man tas patīk. Jūs mani pazīstat no jaunatnes izlasēm, visi zina manu raksturu un kā es runāju. Reizēm es pārāk daudz ko pasaku. Šis ir gājis pāri līnijai," turpināja Merzļikins. Viņu sadusmojuši arī vārtsarga un trenera Riharda Cimermaņa izteikumi raidierakstā "Devītnieks" par to, ka Merzļikins nav komandas spēlētājs. "Pēdējo reizi viņu redzēju, kad man bija kādi 13-14 gadi. Kas viņš ir tāds, lai teiktu, kāds es esmu komandas spēlētājs? Uzprasiet maniem komandas biedriem. Esmu gatavs atdot visu viņiem, došu viņiem visu labāko. Neesmu sastrīdējies ar nevienu komandas ne biedru izlasē, ne "Lugano", ne Kolumbusā. Lugāno treniņa laikā sakāvos, taču pēc tam bijām kopā bārā. Jūs esat uztaisījuši tādu Elvi, kāds neeksistē, un līdz šim laidu to garām," stāstīja Merzļikins.