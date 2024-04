Latvijas hokeja izlases pretiniekiem slovākiem pasaules čempionātā palīdzēs viņu rezultatīvākais NHL spēlētājs Jurajs Slafkovskis

20 gadus vecais Slafkovskis šosezon bija pārliecinoši rezultatīvākais no 11 slovāku hokejistiem, kas izgāja uz ledus NHL mačos. Tiek vēstīts, ka tuvākajās dienās savu piekrišanu startēt pasaules čempionātā varētu dot vēl vairāki NHL slovāku spēlētāji - Tomāšs Tatars no Sietlas "Kraken", Šimons Nemecs no Ņūdžersijas "Devils" un Martins Pospišils no Kalgarī "Flames".