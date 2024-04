Olimpijā iedegta Parīzes olimpisko spēļu uguns

Parīzē sporta lielākais forums norisinājās arī 1900. gadā un pirms simts gadiem 1924.gadā. Simts gadu laikā nozīmīgi pieaudzis olimpisko sporta veidu skaits no 17 līdz 45, tāpat kā sportistu skaits no 3089 līdz aptuveni 10 500 un medaļu komplektu skaits no 126 līdz 329.