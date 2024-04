Dončičs un Sabonis sezonu noslēdz kā NBA līderi

Labākais pārtvertajās bumbās (2,0) bija De'Ārons Fokss no "Kings", ar labāko precizitāti no spēles izcēlās Daniels Gefords (72,5%) no "Mavericks", visvairāk tālmetienus (357) realizēja Stefens Karijs no Goldensteitas "Warriors", bet labākais tālmetienu precizitātē (46,1%) bija Greisons Allens no Fīniksas "Suns".