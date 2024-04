“Uzpirkti un korumpēti!” Vai tiešām mājinieku cīkstoni “ievilka” Parīzes olimpiskajās spēlēs?

2015. gada pasaules vicečempions Rustams Asakalovs no Uzbekistānas aicina atbrīvoties no šādiem gadījumiem cīņas sportā: "Tu esi cīnītājs, tu šodien cīnījies un izdarīji visu, kas no tevis bija atkarīgs, bet šādi tiesneši ir jāiznīcina un jāizmet, jo mūsu sportam ir jābūt gaišam un godīgam, nepadodies un turpini."