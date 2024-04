Futbola federācija skaidro Nacionālā stadiona nepieciešamību un parāda, kāds tas varētu izskatīties Lucavsalā

Kopš 2018. gada Latvijas futbola izlasei mājas spēļu aizvadīšanai pieejams arī renovētais "Daugavas" stadions, kas prasību ziņā ir tuvu UEFA 4. kategorijai. Taču tas ir vienīgais nacionālo izlašu stadions Eiropā, kurā absolūts vairums skatītāju vietu nav apjumtas, turklāt viens no nedaudziem, kur skatītāju tribīnes ir tik tālu no spēles laukuma. Latvijas simtgadei veltīto projektu "Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkārtnē" īstenoja "Daugavas" stadions sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu. Projekts tika īstenots no pieejamajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, ko papildināja valsts un pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Arī LFF veikusi būtiskas investīcijas stadiona labiekārtošanā, piemēram, laukuma kopšanā un jumta izbūvē pār daļu no centrālās tribīnes pirmā līmeņa.