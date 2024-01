Daiļslidotājai Stepčenko 16. vieta Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs

Stepčenko īsajā programmā tika pie 44,77 punktiem, bet izvēles programmā sakrāja 76,02 punktus, summā tiekot pie 120,79 punktiem, kas bija 16. labākais rezultāts 17 daiļslidotāju konkurencē.

Par Jaunatnes ziemas olimpisko spēļu čempioni kļuva japāniete Mao Šimada, kura bija labākā gan īsajā programmā (71,05 punkti), gan izvēles programmā (125,94 punkti) un summā tika pie 196,99 punktiem.

Sudraba godalgu ar 191,83 punktiem izcīnīja mājiniece Dži Šina, bet pie bronzas medaļas ar 183,20 punktiem tika vēl viena Japānas daiļslidotāja Jo Takagi.

Savukārt distanču slēpotājs Ritvars Ļepeškins ierindojās 43. vietā 7,5 kilometru individuālajā distancē klasiskajā stilā, kamēr Martīne Djatkoviča ieņēma 53. vietu.

Vīriešu konkurencē par uzvarētāju ar rezultātu 19 minūtes un 47,2 sekundes kļuva vācietis Eliass Jākobs Mohs, kurš par 5,4 sekundēm apsteidza savu tautieti Jonasu Milleru un 6,9 sekundēm francūzi Kantēnu Lespinu.

Ļepeškins uzvarētājam zaudēja divas minūtes un 24,8 sekundes, bet otrs Latvijas slēpotājs Jēkabs Skolnieks uz starta neizgāja. Finišu sasniedza 70 sportisti.

Tikmēr sieviešu konkurencē par uzvarētāju ar laiku 22 minūtes un 19,6 sekundes kļuva somiete Nelli Lota Karpelina. Otro vietu izcīnīja francūziete Agate Margreitere, kura atpalika 10,5 sekundes, bet trešā bija vēl viena Francijas slēpotāja Anete Kupā, kura uzvarētājai zaudēja 12,7 sekundes.

Djatkoviča no čempiones atpalika piecas minūtes un 42 sekundes, kas deva 53. vietu 77 slēpotāju konkurencē. Otra Latvijas slēpotāja Linda Kaparkalēja uz starta neizgāja.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Līdz šim Latvijas jaunajiem sportistiem izdevies izcīnīt sešas godalgas - divas zelta, trīs - sudraba, kā arī vienu bronzas medaļu. Kopējā ieskaitē tas dod 12. vietu. Kopumā pie medaļām tikuši 32 valstu sportisti.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19.janvāra līdz 1.februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.