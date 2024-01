Distanču slēpotāja Kaparkalēja sasniedz vēsturisku ceturtdaļfinālu Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs

Abi sportisti vispirms pārvarēja kvalifikāciju, pēc astoņu gadu pārtraukuma kādam no Latvijas slēpotājiem iekļūstot labāko trīsdesmitniekā.

Kaparkalēja 79 dalībnieču konkurencē izcīnīja 23. vietu, kļūstot par pirmo Latvijas slēpotāju sieviešu konkurencē, kura iekļuvusi ceturtdaļfinālā Jaunatnes olimpiskajās spēlēs.

Kvalifikācijā Kaparkalēja trasi veica trīs minūtēs un 47,75 sekundēs, sasniedzot 27. labāko rezultātu un 20 sekundes atpaliekot no labākā rezultāta autores zviedrietes Elsas Tenglanderes.

Ceturtdaļfinālā Kaparkalēja sešu sportistu vidū finišēja ar rezultātu trīs minūtes un 55,89 sekundes, uzvarētājai somietei Hanni Koski zaudējot 16,58 sekundes, ieņemot piekto vietu un pusfinālā neiekļūstot.

Sacensību noslēgumā madoniete, kura vasarā kļuva par pasaules junioru sprinta čempioni rollerslēpošanā, ieņēma 23. vietu, bet par čempioni kļuva Tenglandere, kura trasi finālā veica trīs minūtēs un 33,98 sekundēs, par 0,26 sekundēm apsteidzot komandas biedreni Kajsu Jūhansoni un par 0,48 sekundēm - somieti Nelli Lotu Karpelinu.

Augstāk par madonieti Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs distanču slēpošanā ir bijusi vien Patrīcija Eiduka, kura 2016. gadā piecu kilometru sacensībās slidsolī ieņēma 21. vietu.

Krāslaviete Martīne Djatkoviča trasi veica četrās minūtēs un 3,97 sekundēs, ieņemot 47.vietu 79 sportistu vidū un izslēgšanas cīņām nekvalificējoties.

Vīriešu sacensībās Ļepeškins kvalifikācijā sasniedza 23. labāko rezultātu, trasi veicot trīs minūtēs un 11,16 sekundēs un labākā rezultāta autoram austrietim Eliasam Eišeram piekāpjoties 7,18 sekundes.

Ceturtdaļfinālā Ļepeškins, kurš ziemas orientēšanās sacensībās 2023.gadā Eiropas jauniešu čempionātā Madonā izcīnīja četras zelta medaļas, ierindojās pēdējā vietā sešu sportistu slēpojumā, trasi veicot 3,80 sekundes lēnāk par uzvarētāju amerikāni Teiboru Grīnbergu un ieņemot 29.vietu.

Pirms astoņiem gadiem Lillehammerā Raimo Vīgants sprintā izcīnīja 20. vietu, bet Patrīcija Eiduka - 37. vietu. 2012. gadā Arnis Pētersons arī iekļuva ceturtdaļfinālā un izcīnīja 20. vietu, bet Zane Eglīte ieņēma 37. vietu.

Otrs Latvijas slēpotājs rīdzinieks Jēkabs Skolnieks kvalifikācijā trasi veica 9,90 sekundes lēnāk par Eišeru, ieņemot 31. vietu 80 sportistu konkurencē. Viņam tikai 0,19 sekunžu pietrūka līdz iekļūšanai ceturtdaļfinālā.

Uzvaru finālā svinēja itālis Federiko Poci, kurš trasi veica trīs minūtēs un 16,27 sekundēs. Viņš par 0,33 sekundēm apsteidza vācieti Eliasu Jākobu un par 1,06 sekundēm - Grīnbergu.

Daiļslidošanā Latvijas pārstāvis Kirils Korkačs īsajā programmā sestdien ierindojās 16. vietā, sakrājot 53,36 punktus, bet pirmdien brīvajā slidojumā sasniedza 17. labāko rezultātu 91,07 punkti, summā sakrājot 144,43 punktus un 18 sportistu konkurencē ierindojoties 17. vietā.

Par uzvarētāju kļuva īsajā programmā trešo vietu ieņēmušais dienvidkorejietis Hjongjoms Kims, kurš sakrāja 216,73 punktus. Viņš apsteidza slovāku Adamu Hagaru ar 216,23 punktiem un abās dienās ceturto vietu ieņēmušo Jaunzēlandes pārstāvi Li Jaņhao ar 208,84 punktiem.

Līderis pēc īsās programmas ASV daiļslidotājs Džeikobs Sančess ar izvēles programmā iegūto sesto vietu un 200,28 punktiem summā ieņēma ceturto vietu.

Kērlingā jaukto pāru sacensībās Latvijas duets ir izcīnījis divas uzvaras trīs dienās. Sestdien ar 10:1 tika pieveikta Turcija, svētdien ar 5:8 tika atzīts Ķīnas pārākums, un pirmdien ar 9:4 tika apspēlēta Jaunzēlande.

Latvija C grupā sešu komandu konkurencē dala otro vietu ar Japānu. "Play-off" turnīrā iekļūs katras no četrām grupām divas labākās komandas.

Latviešiem grupā vēl atlikušas cīņas ar Dāniju otrdien un Japānu trešdien.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.